2019-07-13T14:13:58+03:00
Москва

Соловьев предупредил Яшина об ответственности за подделку подписей умерших москвичей

Известный телеведущий отреагировал на провал либеральных представителей во время сбора подписей в Мосгордуму
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Известный телеведущий отреагировал на провал либеральных представителей во время сбора подписей в МосгордумуИзвестный телеведущий отреагировал на провал либеральных представителей во время сбора подписей в МосгордумуФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
Изменить размер текста:

После того как общественный деятель Илья Ремесло заявил, что члены Мосизбиркома нашли несоответствие в большей части подписей независимых кандидатов в московскую городскую думу и выяснили, что в ходе проверки по соцсетям и квартирам половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а трети не существует вовсе, известный телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Илье Яшину нужно заняться покойниками в своих подписных листах, а не проблемами парков в центре столицы. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.

Соловьев отметил, что юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, а также другие оппозиционеры: Константин Янкаускас , Владимир Милов и прочие «независимые от законов РФ» кандидаты, задействовали в своих махинациях «левые» данные для подделывания подписных листов. Телеведущий уверен, что в "адрес членов ОПГ блогера Алексея Навального вскоре «полетят иски» от родственников давно умерших людей".

Отметим, что помимо обнаруженных "покойников" в подписных листах независимых кандидатов в Мосгордуму, недавно полиции удалось найти квартиру, где молодые помощники заполняли подписные листы в поддержку Любови Соболь. Что даже является жестким нарушением предвыборной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло до 80
В Луизиане 50 тысяч человек остались без электричества из-за тропического шторма
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26
Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций
Палата представителей США ограничила право Трампа начать войну с Ираном
Зеленский потребовал срочно вернуть осужденного в Италии экс-бойца Нацгвардии
Директор телеканала "112 Украина" призвал украинские власти осудить действия против канала
Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и хранить грибы
В аэропорту Киева самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Министерство обороны Турции объявило о начале новой антитеррористической операции в Ираке
Малахов попал в базу "Миротворца" из-за телемоста Москва-Киев
В Афганистане погиб американский военнослужащий
ТЭЦ "Северная" в Мытищах возобновила работу после пожара
Задержанный в Уругвае россиянин помогал наркобарону устроить побег под угрозами
Правительство одобрило наделение трудовых инспекторов новыми полномочиями
В Анкаре приземлился еще один российский самолет с элементами для С-400
Государственная комиссия определила дату пуска "Протона-М"
Один из выходов "Кропоткинской" закроют из-за прибытия мощей Петра и Февронии
Ярош предложил захватывать итальянцев на Украине
Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков нестандартного размера
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"
Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 100
В Роструде сообщили о минимальном возрасте начала трудовой деятельности
Трамп не установил квоты на производство урана в США
Светлана Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерной
Исследование показало, на каком продукте россияне никогда не экономят
Южная Корея потребовала от Японии снятия торговых ограничений