Соловьев предупредил Яшина об ответственности за подделку подписей умерших москвичей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-13T14:13:58+03:00

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После того как общественный деятель Илья Ремесло заявил, что члены Мосизбиркома нашли несоответствие в большей части подписей независимых кандидатов в московскую городскую думу и выяснили, что в ходе проверки по соцсетям и квартирам половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а трети не существует вовсе, известный телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Илье Яшину нужно заняться покойниками в своих подписных листах, а не проблемами парков в центре столицы. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.

Соловьев отметил, что юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, а также другие оппозиционеры: Константин Янкаускас , Владимир Милов и прочие «независимые от законов РФ» кандидаты, задействовали в своих махинациях «левые» данные для подделывания подписных листов. Телеведущий уверен, что в "адрес членов ОПГ блогера Алексея Навального вскоре «полетят иски» от родственников давно умерших людей".

Отметим, что помимо обнаруженных "покойников" в подписных листах независимых кандидатов в Мосгордуму, недавно полиции удалось найти квартиру, где молодые помощники заполняли подписные листы в поддержку Любови Соболь. Что даже является жестким нарушением предвыборной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU