2019-07-13T14:13:11+03:00
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26

Среди жертв есть граждане Кении, Танзании, США и Великобритании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Среди жертв есть граждане Кении, Танзании, США и ВеликобританииСреди жертв есть граждане Кении, Танзании, США и ВеликобританииФото: REUTERS
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Число погибших в результате вооруженной атаки боевиков на отель в городе Кисмайо в сомалийском штате Джубаленд возросло до 26 человек.

Как сообщает глава администрации штата Ахмеда Мохамеда, среди погибших есть граждане Кении, Танзании, США и один британец. В результате нападения также погиб один из кандидатов предстоящих региональных выборов.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 12 июля, нападавшие с автоматами ворвались в отель после того, как взорвали у входа в здание заминированный автомобиль, которым управлял террорист-смертник. В момент атаки в гостинице проходило совещание, поэтому среди пострадавших региональные политики, старейшины племен и журналисты

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб», активно действующая на территории Сомали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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