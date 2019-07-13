2019-07-13T17:42:38+03:00
В мире

Борис Джонсон поддержал свободу СМИ после публикации переписки британского посла

Политик заявил, что пресса должна чувствовать себя свободно, чтобы довести до общества важную информацию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Борис ДжонсонБорис ДжонсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Немыслимо судебное преследование СМИ в связи с утечкой переписки посла Соединённого Королевства Кима Дэррока с критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Таким образом лидер избирательной гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прокомментировал слова заместителя главы лондонской полиции Нила Басу о том, что публикация документов, способных нанести ущерб стране, уголовно наказуема.

«На мой взгляд, немыслимо судебное преследование газет или любых других СМИ за публикацию подобных материалов, когда явно нет никакого риска для национальной безопасности», - сказал политик.

Джонсон подчеркнул, что СМИ должны чувствовать себя свободно, «чтобы довести до общественности важные факты», однако к ответственности должны быть те, кто виновен в подобных утечках, «поскольку они явно нарушают условия их найма».

Напомним, накануне произошла утечка корреспонденции посла Великобритании, который нелестно отзывался о главе Белого дома и его деятельности. Позже американский президент заявил, что США больше не будет иметь дело с таким представителем Великобритании. Позже британском МИД сообщили об отставке посла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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