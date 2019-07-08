2019-07-08T22:29:20+03:00
В мире

Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Великобритании Дэрроком

Американский лидер также раскритиковал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании Кимом Дэрроком в связи со скандалом с утечкой в СМИ его корреспонденции с критикой в адрес американского лидера.

"Мы больше не будем иметь с ним дело", - написал Трамп в своем Twitter. Президент США также раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

"Я всегда был очень критически настроен в вопросе того, как премьер-министр Тереза Мэй проводит Brexit. Какой беспорядок она и ее представители навели <...> Хорошие новости для прекрасного Соединенного Королевства - это то, что у них скоро будет новый премьер-министр", - добавил Трамп.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в июле этого года стало известно, что в дипломатической корреспонденции посол Великобритании в США Ким Дэррок нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе и его деятельности на посту главы государства. В Лондоне, в свою очередь, эту утечку назвали "неприемлемой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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