Посол Великобритании в США Ким Дэррок уходит в отставку

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-10T14:24:50+03:00

Такое решение принято в связи со скандалом вокруг утечки его телеграмм с критикой американской администрации

Изменить размер текста: A A

Посол Великобритании в США Ким Дэррок покидает свой пост. Об этом в среду сообщает Reuters со ссылкой на британский МИД.

Такое решение принято из-за скандала вокруг утечки его телеграмм с критикой американской администрации, где он, в частности, назвал главу Белого дома "некомпетентным".

Сожаления в связи с уходом посла уже высказала премьер-министр королевства Тереза Мэй.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в прессе была распространена информация о том, что, начиная с 2017 года британский посол в Соединенных Штатах Ким Дэррок отправлял в МИД Великобритании секретные телеграммы, в которых называл администрацию американского президента Дональда Трампа некомпетентной и беспомощной.

Позже Трамп в своем «Твиттере» назвал Кима Дэррока «очень глупым парнем». При этом лично американский лидер никогда с ним не встречался. Такой вывод президент США сделал на основании рассказов тех, кто знаком с британским дипломатом.

ИСТОЧНИК KP.RU