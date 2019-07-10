Посол Великобритании в США Ким Дэррок уходит в отставку
Посол Великобритании в США Ким Дэррок покидает свой пост. Об этом в среду сообщает Reuters со ссылкой на британский МИД.
Такое решение принято из-за скандала вокруг утечки его телеграмм с критикой американской администрации, где он, в частности, назвал главу Белого дома "некомпетентным".
Сожаления в связи с уходом посла уже высказала премьер-министр королевства Тереза Мэй.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в прессе была распространена информация о том, что, начиная с 2017 года британский посол в Соединенных Штатах Ким Дэррок отправлял в МИД Великобритании секретные телеграммы, в которых называл администрацию американского президента Дональда Трампа некомпетентной и беспомощной.
Позже Трамп в своем «Твиттере» назвал Кима Дэррока «очень глупым парнем». При этом лично американский лидер никогда с ним не встречался. Такой вывод президент США сделал на основании рассказов тех, кто знаком с британским дипломатом.
ИСТОЧНИК KP.RU