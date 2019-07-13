2019-07-13T18:09:19+03:00
Происшествия

В Москве и Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасности

В ночь на воскресенье в столице ожидается сильный туман
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве и Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасностиВ Москве и Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ночь на воскресенье, 14 июля, в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют туман, в связи с чем с 21.00 субботы до 9.00 воскресенья введен «желтый» уровень погодной опасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении Гидрометцентра.

В прогнозе погоды, который размещен на сайте Гидрометцентра, говорится о том, что в последний день недели ожидается переменная облачность; ночью без осадков, местами туман; днём местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от 7 до 9 градусов по Цельсию, днем – от 19 до 21.Атмосферное давление в воскресенье составит 744 ⁄ 745 мм ртутного столба.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что текущая неделя в Москве и Подмосковье будет прохладной. Солнечную и сухую погоду в столице синоптики прогнозируют в понедельник, 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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