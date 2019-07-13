Расходы россиян на еду продолжают расти

СЕГОДНЯ 18:55 2019-07-13T18:55:16+03:00

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Траты на продукты питания у россиян будут оставаться высокими, что объясняется падением реальных доходов, а также высокой инфляцией в стране. Такие выводы приводятся в ежеквартальном опросе Сбербанка «Индекс Иванова».

«Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся», - сообщают аналитики Сбербанка. Доля расходов россиян на еду во втором квартале текущего года выросла до 38,9% по сравнению с 38,2% за аналогичный период 2018 года, а продовольственная инфляция в первом полугодии 2019 составила 5,9%.

На втором месте по доле трат россиян идут коммунальные услуги. Однако доля этих расходов во втором квартале текущего года незначительно сократилась с 15,4% до 15,2% в соответствующим периоде прошлого года. Также незначительно сократилась и доля трат на одежду - с 10% до 9,7%.

Кстати, накануне российский сервис по поиску и выбору товаров в интернет Rate&Goods опубликовал исследование, согласно которому россияне не экономят на мороженом несмотря на снижение доходов. По данным исследования, 12% россиян приобретают мороженое не реже, чем раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU