2019-07-14T01:08:39+03:00
Наука

Устранивших неполадки перед запуском "Протона-М" специалистов представят к госнаградам

Юлия ДИВЕЕВА
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на космодроме "Байконур"Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на космодроме "Байконур"Фото: СОЦСЕТИ
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Специалистов, устранивших перед запуском неполадки в ракете "Протон-М", представят к госнаградам. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Специалисты боевого расчета, которые в рекордные сроки устранили серьезные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам", - написал он на своей странице в Twitter.

В субботу ракета "Протон-М", на борту которой находится космическая обсерватория "Спектр-РГ", с третьей попытки стартовала с космодрома Байконура в Казахстане.

Ранее сайт kp.ru писал, что изначально старт был запланирован на 21 июля, однако из-за разрядившейся батареи "Спектра" его перенесли на 12 июля. В монтажно-испытательном комплексе космодрома специалисты заменили батарею, после чего пуск был отложен на 13 июля.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" - это международный российско-германский проект, целью создания которого является изучение Вселенной в рентгеновском диапазоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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