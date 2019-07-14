СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-14T10:30:31+03:00

За секс со школьником учительницу отправили на 20 лет в тюрьму Фото: REUTERS

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В Америке осудили 27-летнюю учительницу, которая совратила 13-летнего школьника. Женщина неоднократное занималась с мальчиком сексом, а однажды даже попросила наблюдать за происходящим приятеля мальчика. Долгое время она не считала себя виноватой, а месяц назад призналась. На суде женщина сказала, что она «хороший человек», и что раскаивается.

- Я хороший и искренний человек, который совершил ошибку и глубоко сожалеет об этом. Я прожила свою жизнь, уважая и стараясь соблюдать закон. Я никоим образом не представляю угрозы для общества, - сказала в зале заседаний женщина.

Более того, экс-учительница сказала, что время заключения хочет провести с пользой и получить новое образование, чтобы выйти и тюрьмы, устроиться на работу и быть полезной для общества.

На суде родителей потерпевшего не было. Показания они дали до этого, сообщает Fox News. Мать мальчика сказала, что ненавидит женщину за ее поступок.

- Она педофил и ничем не отличается от того, что сейчас на ее месте сидел мужчина, - сказала мама потерпевшего.

Отмечается, что преподаватель была замужем. Уроки она вела у шестого класса в одной из школ Аризоны.

Напомним, что случаи педофилии у женщин хоть и встречаются редко, но все же есть. Американские педагоги не раз замечались за любовные отношения с учениками. «КП» даже составила список 15 самых развратных учительниц Америки, осужденных за секс с учениками.

ИСТОЧНИК KP.RU