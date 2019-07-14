2019-07-14T17:07:36+03:00
Политика

За пять лет число получивших украинское гражданство сократилось в два раза

С начала 2019 года только 29 человек получили украинский паспорт на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства
Марина ВЕНЦОВА
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За пять лет число получивших украинское гражданство сократилось в два раза. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАССЗа пять лет число получивших украинское гражданство сократилось в два раза. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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За последние пять лет количество лиц, получивших украинское гражданство, сократилось почти вдвое. Об сообщили в Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ).

Так, в прошлом году по территориальному происхождению гражданство Украины получили 3388 человек, а в 2017 году году таких было 3639, а в 2014 году - 6438 человек, приводит агентство УНН данные службы.

В миграционной службе также отметили, что количество лиц, получивших украинское гражданство на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29 человек. Однако, по данным ГМСУ, в прошлом году таких было 70 человек, а в 2014 году - 125 человек.

Отмечается также, что сократилось и число лиц, принятых в гражданство Украины по указу главы государства. В 2019 году оно составило 652 человека, в 2018 году - 983 человека, а в 2014 году - 1339 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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