В Сумской области на Украине упал вертолет, пилот погиб

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-14T17:19:32+03:00

На Украине в Сумской области упал вертолет. Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Изменить размер текста: A A

Вертолет МИ-2 упал вблизи населенного пункта Яблочное в Сумской области на Украине, пилот погиб. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным происшествиям (ГСЧС).

«14 июля в 15:29 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета МИ-2, - говорится в сообщении. - Вследствие авиационной катастрофы погиб один человек (пилот)».

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время причины падения вертолета устанавливаются. На месте чрезвычайного происшествия работают 9 спасателей и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU