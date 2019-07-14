В Сумской области на Украине упал вертолет, пилот погиб
Вертолет МИ-2 упал вблизи населенного пункта Яблочное в Сумской области на Украине, пилот погиб. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным происшествиям (ГСЧС).
«14 июля в 15:29 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета МИ-2, - говорится в сообщении. - Вследствие авиационной катастрофы погиб один человек (пилот)».
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время причины падения вертолета устанавливаются. На месте чрезвычайного происшествия работают 9 спасателей и три единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU