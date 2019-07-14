2019-07-14T23:19:21+03:00
В мире

Глава МИД Ирана получил визу США для участия в мероприятии ООН

Джавад Зариф уже прибыл в Нью-Йорк
Марина ВЕНЦОВА
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад ЗарифМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Власти Соединенных Штатов выдали визу главе внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

"Да, он получил визу и уже прибыл в Нью-Йорк", - сообщил ТАСС пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские власти решили пока не вводить санкции в отношении Зарифа. По его данным, решение о предоставлении Зарифу визы было одобрено госсекретарем США Майклом Помпео.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп 24 июня подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций против Ирана. Новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также главы МИД Мохаммада Джаваду Зарифа.

Со своей стороны, представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави назвал введенные США санкции "бесполезным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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