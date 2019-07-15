Эксперты объяснили, почему несогласованный митинг оппозиции в Москве провалился

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-15T02:23:29+03:00

У избирателей нет доверия к кандидатам в Мосгордуму от оппозиции

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Несогласованный митинг оппозиции в Москве в воскресенье, 14 июля, провалился, потому что оппозиционные кандидаты не внушают избирателям доверие. Такое мнение высказали политологи.

Эксперты считают, что организаторы митинга изначально задумывали акцию не как инструмент в борьбе за допуск к выборам в Мосгордуму, а как повод для скандала. По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, оппозиционеры и не собирались реально участвовать в борьбе за голоса сограждан.

«Этих людей уже уличили в том, что они собрали подписи "мертвых душ". Теперь же, вместо того, чтобы обратиться с жалобой на недопуск к выборам в суд, как это сделал бы реальный политик, чувствующий свою правоту, они устраивают массовое правонарушение в воскресный день в центре столицы», - подчеркнул Мартынов.

Он отметил, что ни одной заявки на проведение митинга не было подано. А политолог Анна Федорова убеждена, что организаторы подобных акций часто заинтересованы в том, чтобы полиция задержала как можно больше участников.

«Илья Яшин говорит, что его снимают с выборов за плохие подписи — и призывает выйти на митинг. Ежу ясно, что никакой митинг регистрацию Яшина за собой не повлечет. Когда у комиссии есть претензии к подписям, надо брать квалифицированного юриста и идти с ним в комиссию воевать. Легальных методов оспорить решение — немало», - приводит ее слова издание «Ридус».

Федорова указала, что митинги не приблизят Яшина к участию в выборах, наоборот, время будет потеряно. Поэтому, скорее всего, оппозиционер рассчитывает просто “покричать — остаться жертвой”.

В свою очередь, политтехнолог Дмитрий Гусев отметил низкую заинтересованность москвичей в митинге оппозиции. По его мнению, протестные акции отражают интересы пяти-семи человек, не сумевших собрать подписи.

«Может это и интересно им, но эта тема совершенно не касается большинства москвичей. Никакого протеста здесь не будет, все останется на уровне десятка людей, которые время от времени занимаются политикой», – заявил эксперт порталу «ПолитРоссия».

ИСТОЧНИК KP.RU