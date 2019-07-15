2019-07-15T03:08:35+03:00
Звезды

Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" удерживает лидерство в российском прокате

За минувший уикенд картина заработала 228 миллионов рублей
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" заработал в российском прокате более миллиарда рублейФильм "Человек-паук. Вдали от дома" заработал в российском прокате более миллиарда рублей
Изменить размер текста:

Фильм киновселенной Marvel "Человек-паук. Вдали от дома" режиссера Джона Уоттса вторую неделю подряд занимает верхнюю строчку в российском кинопрокате. Согласно данным портала kinobusiness.com, сборы картины за уикенд, по предварительным данным, составили 228 миллионов рублей.

Всего за две недели кинотеатрах России фильм заработал более миллиарда рублей. В этой части Питер Паркер выполняет задание Ника Фьюри в Европе, куда едет на каникулы со своими одноклассниками.

На втором месте - боевик режиссера Люка Бессона "Анна" с Сашей Лусс в главной роли, сборы фильма в первый уикенд составили 100 миллионов рублей. В картине также снялись британские актеры Киллиан Мерфи и Люк Эванс.

На третьем месте рейтинга по кассовым сборам находится не менее легендарная франшиза - анимационный фильм "История игрушек-4". Приключения Вуди Базза и их друзей заработали за минувшие три дня 30,5 миллиона рублей. Общие сборы за четыре недели - 497,8 миллиона рублей.

Американский комедийный боевик "Али, рули!" показал хорошие результаты в первые же дни проката, заняв четвертую строчку со сборами в 29,5 миллиона рублей.

И на пятом месте американский хоррор Гари Добермана "Проклятие Аннабель-3". Ужастик заработал с 11 по 14 июля 20,5 миллиона рублей, а за три недели проката - 328,4 миллиона рублей.

Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 11 – 14 июля 2019

Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 11 – 14 июля 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне смогут снимать наличные с банковских карт прямо в кассах магазинов
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Прошенко уверен, что украинских моряков освободят до выборов в Раду
Берлин, Париж и Лондон призвали Тегеран выполнять СВПД в полном объеме
Пожар на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске ликвидирован
СК завел дело по факту крушения вертолета в Подмосковье
Глава NASA назвал причины, по которым астронавтов США нет на Луне и Марсе
Глава МИД Ирана получил визу США для участия в мероприятии ООН
Генсек НАТО: именно у России есть «последний шанс» на спасение ДРСМД
Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии
Экс-посол Великобритании в США: Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" Обаме
Москвичей предупредили о «непростой неделе» из-за закрытия станций метро
Появились фото с места катастрофы вертолета в Подмосковье