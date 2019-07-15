2019-07-15T06:58:18+03:00
Общество

Власти Южной Кореи не пустили в страну 16 россиян

Граждане РФ не смогли подтвердить, что прибыли в Республику Корея в туристических целях
Юлия ДИВЕЕВА
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В Южную Корею не пустили 16 россиянВ Южную Корею не пустили 16 россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сразу 16 россиян не смогли въехать в Южную Корею. Власти страны закрыли им въезд в страну на пограничном контроле в аэропорту. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщило посольство РФ в Республике Корея.

По данным дипмиссии, группа российских граждан прибыла в страну 13 июля рейсом авиакомпании S7 .

"При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях, в связи с чем сотрудники Иммиграционной службы Республики Корея отказали им во въезде в страну в соответствии со статьей 8 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований", - говорится в сообщении посольства РФ на странице в фейсбуке.

Все россияне, застрявшие в аэропорту, вернутся на родину не позднее 16 июля. Отметим, что с этого года виза в Корею для россиян не требуется, если срок пребывания в стране не превышает шестьдесят дней. Цель поездки при этом может быть любой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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