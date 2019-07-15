Пол Маккартни и Ринго Старр вместе исполнили несколько песен в Лос-Анджелесе
Пол Маккартни, выступая в рамках своего турне Freshen Up в Лос-Анджелесе, пригласил на сцену другого легендарного “битла” Ринго Старра, с которым они исполнили несколько песен.
Заключительный концерт гастролей Маккартни состоялся на спортивной арене Dodger Stadium. Экс-бас-гитарист The Beatles посреди выступления сообщил зрителям, что их ждет сюрприз.
"У нас есть сюрприз для нас самих, для вас, для всех. Дамы и господа, единственный и неповторимый Ринго Старр", - объявил Маккартни.
И в этот момент на сцену выкатили ударную установку, а за ней появился и сам барабанщиком легендарной ливерпульской четверки. Вместе Пол и Ринго исполнили классику The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и Helter Skelter, передает телеканал CNN.
Бывшие "битлы" редко выступают вместе на сцене. Последний раз они воссоединились для такого крупного мероприятия, как церемония награждения премией Грэммми в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU