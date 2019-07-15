Пол Маккартни и Ринго Старр вместе исполнили несколько песен в Лос-Анджелесе

СЕГОДНЯ 07:31 2019-07-15T07:31:54+03:00

Совместное выступление "битлов" стало сюрпризом не только для зрителей, но и для них самих

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Пол Маккартни, выступая в рамках своего турне Freshen Up в Лос-Анджелесе, пригласил на сцену другого легендарного “битла” Ринго Старра, с которым они исполнили несколько песен.

Заключительный концерт гастролей Маккартни состоялся на спортивной арене Dodger Stadium. Экс-бас-гитарист The Beatles посреди выступления сообщил зрителям, что их ждет сюрприз.

"У нас есть сюрприз для нас самих, для вас, для всех. Дамы и господа, единственный и неповторимый Ринго Старр", - объявил Маккартни.

И в этот момент на сцену выкатили ударную установку, а за ней появился и сам барабанщиком легендарной ливерпульской четверки. Вместе Пол и Ринго исполнили классику The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и Helter Skelter, передает телеканал CNN.

Бывшие "битлы" редко выступают вместе на сцене. Последний раз они воссоединились для такого крупного мероприятия, как церемония награждения премией Грэммми в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU