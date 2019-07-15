2019-07-15T09:55:29+03:00
В мире

Трамп рассказал о больших экономических успехах США

При этом американский лидер подверг критике политику ФРС и ее главы
Поделиться:
Трамп рассказал о больших экономических успехах СШАТрамп рассказал о больших экономических успехах СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его США делают большие экономические успехи вопреки политике, проводимой главой Федеральной резервной системы страны Джеромом Пауэллом.

При этом президент Штатов Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее председателя. Американский лидер и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку и отказаться от программы количественного ужесточения, а также перейти к политике количественного смягчения.

- Мы прекрасно справляемся в экономическом плане как страна номер один, несмотря на устаревшую политику ФРС в отношении процентных ставок и программы количественного ужесточения, - отметил Трамп в своем Twitter.

К слову, на днях, 10 июля, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением о том, что откажется добровольно уходить в отставку, если Дональд Трамп примет решение уволить его.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что США нужно равняться на Россию. Американский президент считает, что нужно наводит порядок у себя в стране, а не быть жандармами.

Трамп осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Турции сообщили о прибытии в Анкару восьмого самолета с С-400
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Семью закладчиков с кокаином в машине задержали в Подмосковье
Россияне стали заменять деловые костюмы джинсами
В Московской области нашли скелет ребенка, убитого 50 лет назад
Российский летчик Ярошенко обратился к медикам в американской тюрьме
Российский летчик Ярошенко обратился к медикам в американской тюрьме
В Москве задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова
Эксперты объяснили, почему несогласованный митинг оппозиции в Москве провалился
Российские паспорта будут оформлять в криптобиокабинах
В Москве поймали 22-летнего хоккеиста "Спартака" с поддельными водительскими правами
Более 60% россиян поддерживают идею запрета использования гаджетов в школе
В Непале количество жертв наводнений и оползней выросло до 65 человек
Россияне получат дополнительный выходной день
В Китае ВВП за первое полугодие вырос на 6,3%
Пол Маккартни и Ринго Старр вместе исполнили несколько песен в Лос-Анджелесе
В Совфеде заявили, что конфликт в Донбассе можно остановить одним звонком
Власти Южной Кореи не пустили в страну 16 россиян