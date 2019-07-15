Трамп рассказал о больших экономических успехах США

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-15T09:55:29+03:00

При этом американский лидер подверг критике политику ФРС и ее главы

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его США делают большие экономические успехи вопреки политике, проводимой главой Федеральной резервной системы страны Джеромом Пауэллом.

При этом президент Штатов Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее председателя. Американский лидер и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку и отказаться от программы количественного ужесточения, а также перейти к политике количественного смягчения.

- Мы прекрасно справляемся в экономическом плане как страна номер один, несмотря на устаревшую политику ФРС в отношении процентных ставок и программы количественного ужесточения, - отметил Трамп в своем Twitter.

К слову, на днях, 10 июля, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением о том, что откажется добровольно уходить в отставку, если Дональд Трамп примет решение уволить его.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что США нужно равняться на Россию. Американский президент считает, что нужно наводит порядок у себя в стране, а не быть жандармами.

Трамп осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей.

ИСТОЧНИК KP.RU