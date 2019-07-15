Трамп рассказал о больших экономических успехах США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его США делают большие экономические успехи вопреки политике, проводимой главой Федеральной резервной системы страны Джеромом Пауэллом.
При этом президент Штатов Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее председателя. Американский лидер и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку и отказаться от программы количественного ужесточения, а также перейти к политике количественного смягчения.
- Мы прекрасно справляемся в экономическом плане как страна номер один, несмотря на устаревшую политику ФРС в отношении процентных ставок и программы количественного ужесточения, - отметил Трамп в своем Twitter.
К слову, на днях, 10 июля, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением о том, что откажется добровольно уходить в отставку, если Дональд Трамп примет решение уволить его.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что США нужно равняться на Россию. Американский президент считает, что нужно наводит порядок у себя в стране, а не быть жандармами.
Трамп осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей.
ИСТОЧНИК KP.RU