Дональд Трамп заявил, что США нужно равняться на Россию

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-02T12:23:01+03:00

Американский президент считает, что нужно наводит порядок у себя в стране, а не быть жандармами

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Президент США в эфире местного телеканала привел Россию, как страну, на которую нужно равняться. Он говорил о том, что американским военных нужно покинуть Афганистан, так как они слишком долго там находятся.

- Мы выполняем роль жандарма для всего мира. Взгляните на Россию - она не является мировым жандармом, она поддерживает порядок у себя в стране. Мы значительно сократили свои силы в Афганистане. Я бы хотел просто уйти из этой страны, - заявил Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что проблема кроется в том, что Афганистан своего рода лаборатория для террористов. Но тем не менее, Америка уйдет из страны, оставив там очень мощную разведку.

Напомним, что разговоры о выводе войск США из Афганистана Трамп говорит давно. В конце прошлого года президент заверял, что из страны выведут семь тысяч военных. Сообщалось, что он поручил пентагону разработать план вывода.

ИСТОЧНИК KP.RU