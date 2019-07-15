2019-07-15T12:16:32+03:00
Общество

Итальянские ученые признали насекомых полезнее мяса

Исследования подтвердили, что в телах муравьев, шелкопрядах и кузнечиках огромное количество антиоксидантов и белка
Елена АКИМОВА
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Итальянские ученые пришли к выводу, что насекомые полезнее мясаИтальянские ученые пришли к выводу, что насекомые полезнее мясаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Исследователи из Италии провели большую работу по изучению насекомых. Итогом стал вывод, что употребление в пищу муравьев, шелкопрядов, кузнечиков гораздо полезнее, чем мяса животных. Дело в том, что в насекомых содержится огромное количество антиоксидантов и белка, гораздо больше, чем в привычных нам продуктах.

Авторы исследования, опубликованного в издании Frontiers in Nutrition, отмечают, что в насекомых имеются минералы, витамины, клетчатка, жирные кислоты. Показатели столь велики, что в будущем насекомые имеют все шансы оказаться на столах людей по всему миру.

утверждают, что в насекомых также содержится немало минералов, витаминов, клетчатки и жирных кислот. Ученые из Италии убеждены, что со временем насекомые заменят в повседневном человеческом рационе мясные блюда.

В рамках исследования был изучен опыт стран, где насекомых давно употребляют в пищу. Результаты оказались неожиданными – шелкопряды и кузнечики в два раза полезнее оливкового масла, сообщает Пятый канал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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