Итальянские ученые признали насекомых полезнее мяса
Исследователи из Италии провели большую работу по изучению насекомых. Итогом стал вывод, что употребление в пищу муравьев, шелкопрядов, кузнечиков гораздо полезнее, чем мяса животных. Дело в том, что в насекомых содержится огромное количество антиоксидантов и белка, гораздо больше, чем в привычных нам продуктах.
Авторы исследования, опубликованного в издании Frontiers in Nutrition, отмечают, что в насекомых имеются минералы, витамины, клетчатка, жирные кислоты. Показатели столь велики, что в будущем насекомые имеют все шансы оказаться на столах людей по всему миру.
утверждают, что в насекомых также содержится немало минералов, витаминов, клетчатки и жирных кислот. Ученые из Италии убеждены, что со временем насекомые заменят в повседневном человеческом рационе мясные блюда.
В рамках исследования был изучен опыт стран, где насекомых давно употребляют в пищу. Результаты оказались неожиданными – шелкопряды и кузнечики в два раза полезнее оливкового масла, сообщает Пятый канал.
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ИСТОЧНИК KP.RU