СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-15T13:13:10+03:00

В Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве районного депутата Фото: Юлия ДУБИНА

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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следователи и ФСБ задержали в Подмосковье криминального авторитета.

Мужчину подозревают в причастности к убийству депутата законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее семьи.

- Следственным комитетом России во взаимодействии с ФСБ России на территории Московской области задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов (Шишкан), - подчеркнула Петренко.

Напомним, депутат совета депутатов Раменского муниципального района Татьяна Сидорова, которая занимала должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", а также ее супруг, младший сын и сестра пропали в феврале 2012 года. Криминалисты обнаружили в ее доме многочисленные следы крови. При этом следствие не исключало, что причиной преступления могла стать служебная или предпринимательская деятельность Сидоровой, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что спустя несколько месяцев после трагедии похищенную женщину-депутата из Раменского обвиняли в мошенничестве с землей.

ИСТОЧНИК KP.RU