В Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве районного депутата
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следователи и ФСБ задержали в Подмосковье криминального авторитета.
Мужчину подозревают в причастности к убийству депутата законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее семьи.
- Следственным комитетом России во взаимодействии с ФСБ России на территории Московской области задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов (Шишкан), - подчеркнула Петренко.
Напомним, депутат совета депутатов Раменского муниципального района Татьяна Сидорова, которая занимала должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", а также ее супруг, младший сын и сестра пропали в феврале 2012 года. Криминалисты обнаружили в ее доме многочисленные следы крови. При этом следствие не исключало, что причиной преступления могла стать служебная или предпринимательская деятельность Сидоровой, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что спустя несколько месяцев после трагедии похищенную женщину-депутата из Раменского обвиняли в мошенничестве с землей.
ИСТОЧНИК KP.RU