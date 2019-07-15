2019-07-15T13:13:10+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве районного депутата

Задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве районного депутатаВ Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве районного депутатаФото: Юлия ДУБИНА
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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следователи и ФСБ задержали в Подмосковье криминального авторитета.

Мужчину подозревают в причастности к убийству депутата законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее семьи.

- Следственным комитетом России во взаимодействии с ФСБ России на территории Московской области задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов (Шишкан), - подчеркнула Петренко.

Напомним, депутат совета депутатов Раменского муниципального района Татьяна Сидорова, которая занимала должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", а также ее супруг, младший сын и сестра пропали в феврале 2012 года. Криминалисты обнаружили в ее доме многочисленные следы крови. При этом следствие не исключало, что причиной преступления могла стать служебная или предпринимательская деятельность Сидоровой, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что спустя несколько месяцев после трагедии похищенную женщину-депутата из Раменского обвиняли в мошенничестве с землей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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