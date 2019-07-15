На выборы в Раду на Украину прибыли более 200 международных наблюдателей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-15T13:32:54+03:00

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В понедельник, 15 июля, более 200 международных наблюдателей прибыли на Украину для участия в наблюдении за досрочными выборами в Верховную Раду, которые запланированы на 21 июля. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы незалежной Андрей Демченко.

«По состоянию на сегодня на Украине находится более 200 международных наблюдателей из общего списка, которые зарегистрированы. За прошедшие сутки были пропущены шесть человек», - заявил он.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 2 июля, Киев отозвал приглашения наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы на парламентские выборы, запланированные на 21 июля. Многие предположили, что это было связано с возвращением России в ПАСЕ. Более того позже в МИД Украины заявили, что не обязаны приглашать наблюдателей ассамблеи на выборы, а дружеские отношения незалежной с ПАСЕ в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU