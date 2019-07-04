Киев: дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

СЕГОДНЯ 19:39 2019-07-04T19:39:56+03:00

В МИД Украины заявили, что не обязаны приглашать наблюдателей ассамблеи на парламентские выборы

Изменить размер текста: A A

Отношения Киева и Парламентской ассамблеи Совета Европы уже нельзя назвать дружескими. Советующие заявление сделала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя слова председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, которая выразила сожаление в связи с решением Верховной Рады отозвать приглашения наблюдателям на досрочные парламентские выборы.

«В предыдущие годы между Верховной радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать», - сказала Зеленко агентству УНИАН.

Представитель украинского МИД не согласилась со словами Паскье об обязанности Киева, как члена Совета Европы, приглашать наблюдателей ассамблеи на выборы. По словам Зеленко, ПАСЕ является просто совещательным органом.

Зеленко также отметила недовольство Украины результатами июньской сессии ПАСЕ, проголосовавшей «за необязательность исполнения своих решений, когда по сути отменил требование к России исполнять не одно, а 7 решений, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины».

Напомним, 2 июля, Киев отозвал приглашения наблюдателям ассамблеи на парламентские выборы, запланированные на 21 июля. Многие предположили, что такое резкое заявление связано с возвращением России в ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU