Украина не пригласит наблюдателей ПАСЕ на выборы Рады

СЕГОДНЯ 19:50 2019-07-02T19:50:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашения наблюдателям ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) на парламентские выборы. Напомним, досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.

О таком решении сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в соцсетях.

Можно предположить, что такое резкое заявление связано с возвращением России в ПАСЕ. 26 июня наша страна была полностью восстановлена в правах в Совете Европы. Однако далеко не все страны восприняли эту новость положительно. Против восстановления России проголосовали Эстония, Литва, Латвия, Грузия и Украина. Киев даже покинул зал заседаний в знак протеста. После этого Украина сначала отказалась пускать россиян наблюдателями на выборы в Раду, а потом и отозвала приглашения представителям других стран.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Экс-президент ПАСЕ Педро Аграмунт: Время доказало мою правоту - Россия должна быть в Совете Европы!

Политик рассказал "КП", как боролся за возвращение россиян в Страсбург и почему его теперь не должны покинуть украинцы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU