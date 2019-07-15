2019-07-15T15:25:00+03:00
Политика

17 июля состоится неформальная встреча Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии совершит рабочий визит России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Метцель/ТАССАлександр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В среду, 17 июля, президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут неформальную встречу на Валааме, после чего главы двух стран примут участие в VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Данную информацию подтвердило пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков.

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что 18 июля на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России российский и белорусский президенты обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Россией, также взаимодействие в рамках Союзного государства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, VI Форум регионов пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге после встречи спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов Белоруссии и России с руководителями органов государственной власти регионов двух стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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