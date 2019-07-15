В Госдуме рассказали об условиях снятия ограничений с Грузии

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-15T16:50:12+03:00

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Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Грузии, а также принимать меры, направленные на сближение двух стран, но необходимо понимание и уверенность, что Тбилиси к этому готово. Соответствующие заявление сделал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников после встречи с депутатами от грузинской оппозиционной фракции «Альянс патриотов».

«Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, я это знаю, - сказал Калашников - но делать это Россия будет, конечно же, при полном понимании и уверенности, что к этому готовы и грузинские власти».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 15 июля, делегация оппозиционных парламентариев из Грузии приехала в Москву на встречу с депутатами Государственной думы России для обсуждения с российскими парламентариями перспективы преодоления кризиса в двухсторонних отношениях.

Напомним, в 21 июня в Тбилиси начались антироссийские выступления после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. В связи с последующими протестами Россия приняла решение с 8 июля ввести запрет на авиасообщение между двумя странами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720307" frameborder="0"></iframe> В Госдуме началась встреча парламентариев России и Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU