В Госдуме рассказали об условиях снятия ограничений с Грузии
Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Грузии, а также принимать меры, направленные на сближение двух стран, но необходимо понимание и уверенность, что Тбилиси к этому готово. Соответствующие заявление сделал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников после встречи с депутатами от грузинской оппозиционной фракции «Альянс патриотов».
«Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, я это знаю, - сказал Калашников - но делать это Россия будет, конечно же, при полном понимании и уверенности, что к этому готовы и грузинские власти».
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 15 июля, делегация оппозиционных парламентариев из Грузии приехала в Москву на встречу с депутатами Государственной думы России для обсуждения с российскими парламентариями перспективы преодоления кризиса в двухсторонних отношениях.
Напомним, в 21 июня в Тбилиси начались антироссийские выступления после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. В связи с последующими протестами Россия приняла решение с 8 июля ввести запрет на авиасообщение между двумя странами.
В Госдуме началась встреча парламентариев России и Грузии.
ИСТОЧНИК KP.RU