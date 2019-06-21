2019-06-21T23:59:06+03:00
В мире

Грузия умудрилась сама себе сорвать туристический сезон

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин - о том, как закончилась новейшая история российского туризма в Грузии
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Думали ли вчера грузины о цене, которую они должны будут заплатить за сознательно срежиссированное хамство?Думали ли вчера грузины о цене, которую они должны будут заплатить за сознательно срежиссированное хамство?Фото: REUTERS
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В самом конце рабочей недели, вечером, Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий авиаперелеты в Грузию. Действовать он начнет с 8 июля: теоретически, все туристы, которые уже оказались в Грузии, должны успеть вернуться домой, в Россию. Кроме того, особо предупреждены туроператоры, им посоветовали до окончания действия запрета не продавать согражданам «туристические продукты» в Грузию.

Что будут делать соотечественники, которые уже успели напокупать квартиры в Батуми – неведомо. Хотя их предупреждали умные люди: не стоит приобретать жилье в странах с нестабильными режимами, да еще находящихся в стадии тлеющего конфликта с Россией. Скорее всего, жилье будет продано по бросовым ценам арабам и туркам – они сейчас пытаются осваивать рынок Сакартвело (так грузины называют свою страну). Но, по состоянию на прошлый год, туристов из России в центре вечернего Тбилиси было столько же, сколько туристов из России бывает в сезон на набережной в Сочи. Для примера, в 2018 году Грузию только официально посетило 1,3 миллиона российских туристов (неофициально — 2 миллиона) – четверть всего турпотока в эту страну. И оставили россияне в Грузии примерно миллиард долларов. Причем эта сумма абсолютно условная, потому что полностью и точно подсчитать доход от туризма – каждый чебурек и переезд на такси, практически невозможно.

Не знаю, думали ли вчера грузины о цене, которую они должны будут заплатить за сознательно срежиссированное хамство? За собранную клаку «протестующих», мобилизацию всех Интернет-ресурсов от Сакартвело до вильной Украины, быстро нарисованные плакатики, оскорбляющие русских, Россию и ее президента? Нет, зачем. Думать они начнут завтра. Будет о чем: грузины, как и украинцы, умудрились предать самих себя, своими же руками, разоблачив свой миф о безбрежном горском гостеприимстве. Судя по истории Сергея Гаврилова, председателя Межпарламентской ассамблеи православия (его вместе с делегацией выгоняли с ассамблеи, издевались, оскорбляли и даже пытались прогнать по «коридору позора» - прим. корр.), уважение к гостю, которого ты сам же позвал в свой грузинский дом – ложь. Думаю, на этом и закончилась новейшая история российского туризма в Грузии.

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Надо признать, что Россия нечасто отвечает на недружелюбные выпады соседних государств быстро и жестко. Но в случае с Грузией на ответ на инцидент с российскими дипломатами и всплеск русофобии понадобилось меньше суток. Владимир Путин в пятницу вечером подписал указ "об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан" (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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