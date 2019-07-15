Мэй считает неприемлемым критику Трампа в адрес женщин-демократов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает абсолютно неприемлемым высказывания президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который подверг критике представительниц Демократической партии в американском Конгрессе.
«Премьер-министр считает, что выражения, использованные по отношению к этим женщинам, были совершенно неприемлемыми», - цитирует агентство Reuters сотрудника канцелярии главы британского правительства.
Напомним, в воскресенье, 14 июля, американский президент обрушился с критикой на женщин-демократов, пихавших в США из других стран. В своем Twitter он предложил им «уехать обратно» и наладить жизнь на родине, вместо того, чтобы «громко и злобно» говорить о том, как американцы должны управлять своим правительством. По словам главы Белого Дома, много людей злы на «радикальных левых женщин-конгрессменов» и их «ужасные и отвратительные действия».
ИСТОЧНИК KP.RU