Мэй считает неприемлемым критику Трампа в адрес женщин-демократов

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-15T17:31:40+03:00

Ранее президент США предложил представительницам Демократической партии вернуться на родину, а не рассказывать американцем как им управлять своим государством

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает абсолютно неприемлемым высказывания президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который подверг критике представительниц Демократической партии в американском Конгрессе.

«Премьер-министр считает, что выражения, использованные по отношению к этим женщинам, были совершенно неприемлемыми», - цитирует агентство Reuters сотрудника канцелярии главы британского правительства.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, американский президент обрушился с критикой на женщин-демократов, пихавших в США из других стран. В своем Twitter он предложил им «уехать обратно» и наладить жизнь на родине, вместо того, чтобы «громко и злобно» говорить о том, как американцы должны управлять своим правительством. По словам главы Белого Дома, много людей злы на «радикальных левых женщин-конгрессменов» и их «ужасные и отвратительные действия».

ИСТОЧНИК KP.RU