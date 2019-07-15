В России заморозку накопительной части пенсии планируется продлить до 2020

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-15T18:10:34+03:00

Закон о моратории на пополнение накопительной части действует с 2014 года

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Правительство продлит действие закона о моратории на пополнение накопительной части пенсии до 2022 включительно. Это следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета Пенсионного Фонда РФ на 2020-2022 годы.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», - сказано в документе ведомства.

Пенсия россиян 1967 года рождения и моложе должна складываться из двух частей: накопительной и страховой, которая напрямую засчитывается в счет будущей пенсии и целиком идет на выплаты пенсионерам. Накопительную часть можно было бы доверить управляющей компании для инвестиций, прибыль от которой стала бы добавкой к основной пенсии.

Но с 2014 года накопительную систему заморозили. Таким образом государство лишает граждан потенциального дохода от правильного инвестирования накопительной части.

Напомним, в ноябре прошлого года Госдума делают уже в шестой раз с 2014 года одобрила закон о продлении моратория на пополнение накопительной части пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU