2019-07-15T18:29:31+03:00
Происшествия

В Индии при падении аттракциона погибли два человека, еще 29 госпитализированы

Очевидцы засняли момент трагедии на видео
Марина ВЕНЦОВА
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В Индии в результате крушения аттракциона погибли два человека, еще 29 травмированы. Фото: скрин с видеоВ Индии в результате крушения аттракциона погибли два человека, еще 29 травмированы. Фото: скрин с видео
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В одном из парков развлечений городе Ахматабад в Индии рухнул аттракцион маятник, в результате чего погибли два человека. Кроме того, еще 29 посетителей парка были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Очевидцы засняли на видео момента, когда происходит падение аттракциона. Его опубликовало издание The Sun.

На кадрах видно, как круговая гондола аттракциона слетает с основания во время движения и падает на землю. По предварительным данным, всего в гондоле находился 31 человек.

В настоящий момент полиция выясняет причину обрушения.

Ранее сайт kp.ru писал, что в турецком городе Конья в парке развлечений рухнул аттракцион "Свободное падение". Все 17 посетителей сильно ударились о металлическую платформу. Травмы получили около 10 человек, они были отправлены в больницу.

В индийском парке развлечений гондола аттракциона слетела с основания и упала вместе с людьми. #Ahmedabad #kankaria accident https://t.co/NLIQnClnX5

ИСТОЧНИК KP.RU

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