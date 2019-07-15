В Индии при падении аттракциона погибли два человека, еще 29 госпитализированы
В одном из парков развлечений городе Ахматабад в Индии рухнул аттракцион маятник, в результате чего погибли два человека. Кроме того, еще 29 посетителей парка были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.
Очевидцы засняли на видео момента, когда происходит падение аттракциона. Его опубликовало издание The Sun.
На кадрах видно, как круговая гондола аттракциона слетает с основания во время движения и падает на землю. По предварительным данным, всего в гондоле находился 31 человек.
В настоящий момент полиция выясняет причину обрушения.
Ранее сайт kp.ru писал, что в турецком городе Конья в парке развлечений рухнул аттракцион "Свободное падение". Все 17 посетителей сильно ударились о металлическую платформу. Травмы получили около 10 человек, они были отправлены в больницу.
В индийском парке развлечений гондола аттракциона слетела с основания и упала вместе с людьми. #Ahmedabad #kankaria accident https://t.co/NLIQnClnX5
ИСТОЧНИК KP.RU