Илья Яшин использовал служебное положение для агитации на выборах

СЕГОДНЯ 20:34 2019-07-15T20:34:11+03:00

Яшин использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах Фото: REUTERS

В частности, на официальном сайте совета депутатов округа Красносельский размещены ссылки на его личные социальные сети

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Член «Парнаса» Михаил Конев обвинил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина в использовании служебного положения на выборах в Московскую городскую думу (МГД). По его словам, Яшин использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах в МГД по 45 избирательному округу.

«Ресурс создан и содержится на средства из бюджета района. Он создан исключительно с целью освещения деятельности муниципального совета, на нем запрещена любая реклама - коммерческая и политическая», - отмечает Конев.

Однако, на обнародованном видео Конев отмечает, что на официальном сайте совета депутатов округа Красносельский размещены ссылки на личные социальные сети Ильи Яшина, в частности, канал на YouTube. Кроме того, как отмечает член "Парнаса", глава муниципального округа регулярно публикует там агитационные ролики и рассказывает о своей избирательной кампании.

Переходы с городского сайта на личный канал Ильи Яшина зафиксированы на видео.

По словам Конева, в связи с выявленными фактами он обратился в окружной избирательный комитет с жалобой. В ней он просит отказать Илье Яшину в регистрации на основании пп.11 п.20 ст.37 «Избирательного кодекса города Москвы» в связи с неоднократным использованием преимуществ своего должностного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU