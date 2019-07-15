Российские самолеты Ту-160 подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
"Продолжительность полета составила более семи часов, - рассказали в российском оборонном ведомстве. - На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции".
После выполнения задания самолеты Воздушно-космических сил России вернулись на аэродромы базирования.
Как уточнили в пресс-службе ВВС Финляндии, для опознания российских самолетов над Балтийским морем в воздух были подняты истребители Hornet ВВС страны. "Нарушения воздушной границы [Финляндии] не произошло", - говорится в сообщении в «Твиттере».
Все полеты экипажей дальней авиации России проходят в строгом соответствии с Международными правилами без нарушения границ других государств.
Ту-160 провели полет над Балтийским морем.
ИСТОЧНИК KP.RU