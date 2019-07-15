2019-07-15T21:09:26+03:00
Политика

Российские самолеты Ту-160 подняли в воздух истребители трех балтийских стран

На отдельных этапах маршрута ракетоносцы России сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским моремДва российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским моремФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.

"Продолжительность полета составила более семи часов, - рассказали в российском оборонном ведомстве. - На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции".

После выполнения задания самолеты Воздушно-космических сил России вернулись на аэродромы базирования.

Как уточнили в пресс-службе ВВС Финляндии, для опознания российских самолетов над Балтийским морем в воздух были подняты истребители Hornet ВВС страны. "Нарушения воздушной границы [Финляндии] не произошло", - говорится в сообщении в «Твиттере».

Все полеты экипажей дальней авиации России проходят в строгом соответствии с Международными правилами без нарушения границ других государств.

Ту-160 провели полет над Балтийским морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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