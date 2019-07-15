"Дисфункция государственного аппарата": Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках

СЕГОДНЯ 21:48 2019-07-15T22:16:40+03:00

Мария Захарова рассказала о том, кто российский Мид общался с украинским по поводу задержанных моряков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам. Отвечая на вопрос, дипломат рассказала о сложностях, которые возникли при обсуждении этой теме с дипведомством соседнего государства.

"Мы придали гласности факт того, что в Украинское посольство была передана дипломатическая нота. В [документе] говорилось, что, в соответствии с российским законодательством, моряки могут быть освобождены не от ответственности, а из-под стражи. Это очень важный момент. Но под письменной гарантией участия каждого из 24 моряков в досудебных и судебных разбирательствах", - сказала Мария Захарова.

Она уточнила, что украинской стороной был дан официальный ответ: "нас это не интересует ни в каком виде". Захарова предположила, что с той стороны "произошел некий сбой, дисфункция государственного аппарата". Позже под давлением СМИ дипведомство опубликовало российскую ноту и все "увидели реальное российское предложение".

"Мы до сих пор, кроме заявления Зеленского о том, что с ним никто не координировался по поводу негативного ответа, никаких иных действий и заявлений с украинской стороны не видели и не получали", - отметила Захарова.

Мария Захарова: Если мы не будем отвечать, со временем окажется, что это Россия на протяжении столетий нападала на Францию и Германию 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720361" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова о задержанных украинских моряках.

ИСТОЧНИК KP.RU