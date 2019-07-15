"Дисфункция государственного аппарата": Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках
Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам. Отвечая на вопрос, дипломат рассказала о сложностях, которые возникли при обсуждении этой теме с дипведомством соседнего государства.
"Мы придали гласности факт того, что в Украинское посольство была передана дипломатическая нота. В [документе] говорилось, что, в соответствии с российским законодательством, моряки могут быть освобождены не от ответственности, а из-под стражи. Это очень важный момент. Но под письменной гарантией участия каждого из 24 моряков в досудебных и судебных разбирательствах", - сказала Мария Захарова.
Она уточнила, что украинской стороной был дан официальный ответ: "нас это не интересует ни в каком виде". Захарова предположила, что с той стороны "произошел некий сбой, дисфункция государственного аппарата". Позже под давлением СМИ дипведомство опубликовало российскую ноту и все "увидели реальное российское предложение".
"Мы до сих пор, кроме заявления Зеленского о том, что с ним никто не координировался по поводу негативного ответа, никаких иных действий и заявлений с украинской стороны не видели и не получали", - отметила Захарова.
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Мария Захарова о задержанных украинских моряках.
ИСТОЧНИК KP.RU