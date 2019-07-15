"Это фарс, это абсурд": Захарова о деле Вышинского

СЕГОДНЯ 21:56 2019-07-15T22:26:29+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда" высказалась о резонансном деле Кирилла Вышинского. Напомним, украинский журналист обвиняется в госизмене.

"Мне кажется, уже кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры — а в данном случае, наверное, политического … выживания — всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд, это какой-то абсолютное безумие - держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, не предъявляя ничего, кроме того, что называют "госизмена", и все", - подчеркнула Мария Захарова.

Отметим, по словам Алексея Венедиктова, который на прошлой неделе посетил Вышинского, тот угнетен психологически. При этом журналист, как украинский гражданин, намерен отстаивать свою полную невиновность в суде и хочет, чтобы процесс дошел до конца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720359" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова о деле Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU