США хотят привлечь всех партнеров по МКС к программе возвращения на Луну

15 Июль 23:16 2019-07-15T23:16:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В американской программе возвращения человека на Луну должны участвовать все государства - члены проекта создания и эксплуатации Международной космической станции (МКС), включая Россию. Об этом заявил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

Он отметил, что МКС стала не только техническим, но еще и дипломатическим чудом и стала полезной для всех партнеров, вовлеченных в этот проект.

"На мой взгляд, речь идет о модели [сотрудничества] применительно к тому, как мы движемся к Луне. И, да, мы бы хотели, чтобы все партнеры [по созданию и эксплуатации] МКС стали частью этих усилий, направленных на возвращение на Луну", - сказал Брайденстайн.

Глава NASA пояснил, что США стремились бы расширить число участников программы, чтобы за счет этого добиться перераспределения финансовой нагрузки, “связанной с реализацией планов возвращения человека на естественный спутник Земли и создания окололунной станции "

"Мы видим, и это прописано в директиве номер один по космической политике президента [США Дональда Трампа], что на Луну надо возвращаться устойчивым образом, вместе с иностранными и коммерческими партнерами", - указал он.

Брайденстайн заверил, что США хочет, чтобы лунная программа стала “по-настоящему международной коллаборацией", и надеются на последующее сотрудничество в покорении Марса.

ИСТОЧНИК KP.RU