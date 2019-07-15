2019-07-15T23:16:27+03:00
Наука

США хотят привлечь всех партнеров по МКС к программе возвращения на Луну

NASA надеется после реализации лунной программы, вместе с международными партнерами приступить к покорению Марса
Юлия ДИВЕЕВА
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Директор NASA Джеймс БрайденстайнДиректор NASA Джеймс БрайденстайнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американской программе возвращения человека на Луну должны участвовать все государства - члены проекта создания и эксплуатации Международной космической станции (МКС), включая Россию. Об этом заявил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

Он отметил, что МКС стала не только техническим, но еще и дипломатическим чудом и стала полезной для всех партнеров, вовлеченных в этот проект.

"На мой взгляд, речь идет о модели [сотрудничества] применительно к тому, как мы движемся к Луне. И, да, мы бы хотели, чтобы все партнеры [по созданию и эксплуатации] МКС стали частью этих усилий, направленных на возвращение на Луну", - сказал Брайденстайн.

Глава NASA пояснил, что США стремились бы расширить число участников программы, чтобы за счет этого добиться перераспределения финансовой нагрузки, “связанной с реализацией планов возвращения человека на естественный спутник Земли и создания окололунной станции "

"Мы видим, и это прописано в директиве номер один по космической политике президента [США Дональда Трампа], что на Луну надо возвращаться устойчивым образом, вместе с иностранными и коммерческими партнерами", - указал он.

Брайденстайн заверил, что США хочет, чтобы лунная программа стала “по-настоящему международной коллаборацией", и надеются на последующее сотрудничество в покорении Марса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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