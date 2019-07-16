Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин-демократов из Конгресса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает расистскими свои высказывания в «Твиттере» в адрес состоящих в Палате представителей Конгресса США женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.
"Нисколько, - ответил глава Белого дома на вопрос журналистов о том, считает ли он свои сообщения, сделанные в социальной сети, расистскими. «Если у кого-то есть проблемы с нашей страной, если кто-то не хочет находиться в нашей стране, он должен [ее] покинуть", - добавил он. При этом Трамп отказался уточнить, о ком из членов Палаты представителей идет речь, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье американский президент обрушился с критикой на женщин-демократов, приехавших в Соединенные Штаты из других стран. В своем Twitter он предложил им наладить жизнь на родине, вместо того, чтобы «громко и злобно» говорить о том, как американцы должны управлять своим правительством.
ИСТОЧНИК KP.RU