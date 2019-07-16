2019-07-16T00:28:52+03:00
Политика

Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин-демократов из Конгресса

Ранее спикер Палаты представителей обвинила президента США в ксенофобии
Марина ВЕНЦОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает расистскими свои высказывания в «Твиттере» в адрес состоящих в Палате представителей Конгресса США женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.

"Нисколько, - ответил глава Белого дома на вопрос журналистов о том, считает ли он свои сообщения, сделанные в социальной сети, расистскими. «Если у кого-то есть проблемы с нашей страной, если кто-то не хочет находиться в нашей стране, он должен [ее] покинуть", - добавил он. При этом Трамп отказался уточнить, о ком из членов Палаты представителей идет речь, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье американский президент обрушился с критикой на женщин-демократов, приехавших в Соединенные Штаты из других стран. В своем Twitter он предложил им наладить жизнь на родине, вместо того, чтобы «громко и злобно» говорить о том, как американцы должны управлять своим правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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