Разведка США заявила об уязвимости С-400

СЕГОДНЯ 02:56 2019-07-16T02:56:58+03:00

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Одна из самых эффективных систем ПВО - российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 обладает одной уязвимостью. Об этом заявили в американском центре частной разведки Stratfor.

Специалисты центра утверждают, что ЗРК может быть опасной массированная атака, если работа С-400 не подкреплена другими средствами противовоздушной обороны. При этом отмечается, что дальность действия ЗРК может достигать 400 километров, но географические условия, например гористая местность, могут понизить эффективность радиолокационных возможностей этого оружия.

Это может привести к тому, что С-400 собьет низколетящую крылатую ракету не на расстоянии сотен километров, а лишь на расстоянии десятков. Кроме того, в разведке США отмечает, что эффективность использования ПВО российского производства зависит от страны, в котором его применяют, и навыков военных операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU