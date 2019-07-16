2019-07-16T08:00:27+03:00
Политика

Украинские военные случайно подорвали позиции своих войск в Донбассе

Жертвами инцидента стали три человека, еще 11 бойцов получили ранения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войскБойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войскФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бойцы Вооруженных сил Украины по ошибке атаковали позиции своих сослуживцев в Донбассе, в результате чего погибли три человека, еще 11 получили ранения и ожоги. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Согласно его данным, инцидент произошел во время очередной попытки украинских военных применить новый вид вооружения - установку разминирования "УР-77". За минувшую неделю члены 35-й бригады ВСУ уже дважды использовали ее против жителей села Докучаевск, и лишь благодаря непрофессионализму солдат жертв удалось избежать.

В этот раз бойцы также допустили ошибку. Они запустили снаряд без тормозного каната, обеспечивающего правильную работу боеприпаса.

"В процессе полёта отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена", - сказал Безсонов в эфире Первого республиканского телеканала.

К слову, "КП-Донецк" ранее писала о выявленной в ВСУ недостаче переданного США вооружения. Оказалось, что украинские командиры воруют американское оружие и боеприпасы, а после продают их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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