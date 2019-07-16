В России появится ГОСТ на фотографирование младенцев

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-16T10:44:34+03:00

Он распространяется на фотосессии новорожденных в студиях, домах, парках и других местах

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В России теперь есть ГОСТ на фотосессии новорожденных. Нанимать фотографа, согласно новым правилам, могут только родители или законные представители. Они также должны присутствовать при съемке и дать письменное согласие на фотосъемку и обработку персональных данных.

Фотограф, согласно ГОСТУ, должен учитывать, что ребенок чувствителен свету и шуму. Он должен ограждать малыша от солнечных лучей, не производить громких и резких звуков. Главное - безопасность во время фотосессии. Помещение должно проветриваться и кварцеваться после каждого клиента.

Отдельно отмечено, что работать с детьми могут не все фотографы, а лишь те, у кого нет судимости, пристрастия к алкоголю, табаку и наркотикам. В «стоп» список попали и люди с психическими расстройствами, нарушением координации движений, проблемами со зрением. Помимо этого у фотографа не должно быть «социально опасных заболеваний», таких как, гепатит, ВИЧ или СПИД, сообщает RT.

Распространяется этот ГОСТ на фотосессии новорожденных в специальных студиях, в доме, в парках или других местах. При этом на съемку во время родов он не действует.

ИСТОЧНИК KP.RU