2019-07-16T15:02:37+03:00
Происшествия

В Москве обнаружено тело известного композитора с гематомами по всему телу

53-летнего композитора нашли в его квартире лежащим на полу
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Игорь Извеков.Игорь Извеков.
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Тело композитора Игоря Извекова обнаружили лежащим на полу его квартиры на улице Маломосковская в Алексеевском районе Москвы. Соседи обратились в полицию, когда Игорь совсем перестал выходить из квартиры. 15 июля сотрудники вскрыли дверь в квартиру композитора и обнаружили его тело на полу в одной из комнат. Как рассказали соседи правоохранителям, в последнее время Игорь Анатольевич проживал один и часто злоупотреблял алкоголем.

- При первичном осмотре на теле 53-летнего жителя Москвы были обнаружены гематомы по всему телу. - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Игорь Извеков был композитором, звукорежиссёром, педагогом музыкально-теоретических дисциплин, эстрадного вокала, компьютерной аранжировки, руководил вокально-инструментальными ансамблями. Он работал в качестве звукорежиссёра-реставратора над полной песенной антологией Николая Караченцова. За многолетний труд по воспитанию подрастающего поколения был награждён двадцатью дипломами и грамотами, а также двумя медалями: “В память 850-летия Москвы” и “Лауреат ВВЦ”, имеет звание “Ветеран труда”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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