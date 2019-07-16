2019-07-16T16:45:40+03:00
Москва

Джигурда "выдвинул" себя в "ночные мэры" Москвы

Свое видеобращение шоумен опубликовал в соцсетях
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Никита Джигурда рассказал о своем отношении к политике избиркома и припомнил, как год назад тот отказался регистрировать его кандидатуруНикита Джигурда рассказал о своем отношении к политике избиркома и припомнил, как год назад тот отказался регистрировать его кандидатуруФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Эпатажный актер Никита Джигурда записал видеообращение к Мосизбиркому, оппозиции и избирателям, в котором призвал провести референдум избрать его «ночным мэром» столицы.

На видео, которое появилось в соцсети ВКонтакте, Никита Джигурда рассказал о своем отношении к политике избиркома и припомнил, как год назад тот отказался регистрировать его кандидатуру на пост мэра Москвы. Как выразился сам артист, комиссии «не понравились» собранные им подписи.

При этом он отметил желание москвичей голосовать за него, что подтверждает миллион подписей в поддержку его кандидатуры. Надо отметить, что покорять избирателей Никита Джигурда пришел «с победным лозунгом – вернем Москве секс», и с таким призывом он не мог не победить.

«В прошлом году запретили секс, а в этом – любовь», - выдвинул свое предположение актер. Таким образом, Джигурда прокомментировал отказ избиркома от регистрации кандидатуры на выборы в столичный парламент Любови Соболь.

Джугурда заявил, что надо провести референдум за отмену подписей и избрать его «ночным мэром Москвы». Он отметил, что в Европе это тренд, и добавил, что «в каждой шутке есть доля шутки».

Напомним, по данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на 16 июля в регистрации отказано 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, всего зарегистрировано 216 человек. Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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