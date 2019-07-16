Полеты над Пакистаном вновь разрешены

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-16T18:06:25+03:00

В год над Пакистаном пролетает больше полутора миллионов российских туристов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Пакистан открыл воздушное пространство для гражданской авиации, в том числе для всех видов пассажирских рейсов. Ранее страна запрещала любые полеты надо своей территорией из-за обострения конфликта с Индией.

В феврале воздушные силы Индии нанесли удары по лагерям боевиков в спорном Кашмире, в ответ на что пакистанские вооруженные силы сбили два индийских самолета и арестовали пилотов. В результате воздушные границы Пакистана были закрыты, сообщает сайт Свободная Пресса.

Над Индией и Пакистаном ежегодно пролетает полтора миллиона российских туристов. Над регионом проходят маршруты в Таиланд, Вьетнам и на Мальдивы. Окончание запрета означает для отечественных путешественников сокращение времени полета и снижение цен на билеты. Ранее авиакомпаниям приходилось тратить больше денег на топливо из-за увеличения расстояний, сообщает телеканал 360.

ИСТОЧНИК KP.RU