Полеты над Пакистаном вновь разрешены
Пакистан открыл воздушное пространство для гражданской авиации, в том числе для всех видов пассажирских рейсов. Ранее страна запрещала любые полеты надо своей территорией из-за обострения конфликта с Индией.
В феврале воздушные силы Индии нанесли удары по лагерям боевиков в спорном Кашмире, в ответ на что пакистанские вооруженные силы сбили два индийских самолета и арестовали пилотов. В результате воздушные границы Пакистана были закрыты, сообщает сайт Свободная Пресса.
Над Индией и Пакистаном ежегодно пролетает полтора миллиона российских туристов. Над регионом проходят маршруты в Таиланд, Вьетнам и на Мальдивы. Окончание запрета означает для отечественных путешественников сокращение времени полета и снижение цен на билеты. Ранее авиакомпаниям приходилось тратить больше денег на топливо из-за увеличения расстояний, сообщает телеканал 360.
ИСТОЧНИК KP.RU