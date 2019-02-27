2019-02-27T17:23:12+03:00
В мире

На индийско-пакистанской границе российская оборонка столкнулась с американо-китайской

О чем говорят сбитые над Кашмиром самолеты
Виктор БАРАНЕЦ
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В регулярной армии Индии служат 1325 тысяч человекВ регулярной армии Индии служат 1325 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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БУДЕТ ЛИ СХВАТКА «ЯДЕРНЫХ ТИГРОВ»?

Самое опасное в конфликте между Индией и Пакистаном заключается в том, что обе страны обладают ядерным оружием. Причем, по численности ядерных зарядов они примерно равны - их у них по 120-130 единиц.

Однако хочется надеяться, что до полноценной ядерной индо-пакистанской войны не дойдет. Именно наличие атомных зарядов делает перерастание пограничного конфликта в полноценную войну Дели и Пакистана почти невозможным. Слишком катастрофическими были бы последствия для всего мира.

ЧЕМ ВООРУЖЕНА ИНДИЯ?

Но все же сравним боевые потенциалы армий Индии и Пакистана.

В регулярной армии Индии служат 1325 тысяч человек (это вдвое больше, чем в армии Пакистана).

На вооружении - российские и советские танки Т-72, Т-90, Т-55, плюс индийские «Виджаянта» и «Арджун». Всего - более 5000 боевых бронемашин (танков, БТР, БМП).

Всего у Индии более 5000 боевых бронемашин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего у Индии более 5000 боевых бронемашинФото: GLOBAL LOOK PRESS

Парк индийских ВВС укомплектован самолетами: «Сушками», «МиГами», «Ягуарами», «Миражами» и «Канберрами». На 60-65% - техника российская. Одних только современных истребителей Су-30 МКИ - более 250 единиц (и еще 20 на подходе). Всего в ВВС Индии - более 2250 самолетов и вертолетов.

ВМФ располагает авианосцем «Гермес», несколькими подлодками, фрегатами, эсминцами, и корветами.

Основная же ударная сила индийской армии - ракетные войска (есть межконтинентальные, есть и оперативно-тактические ракеты).

Всего в ВВС Индии - более 2250 самолетов и вертолетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего в ВВС Индии - более 2250 самолетов и вертолетовФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО В АРСЕНАЛАХ У ПАКИСТАНА?

В армии Пакистана служит 617 тысяч человек. Сухопутные войска вооружены в основном американской, китайской и французской техникой.

Это 5745 бронемашин, 3490 танков, 1065 самоходных и 3197 буксируемых артиллерийских орудий.

В ВМФ Пакистана 11 фрегатов и 8 подлодок.

ВВС вооружены 589 вертолетами и 1531 самолетами. Причем, у Пакистана есть только 1 российский самолет, да и то заправщик - Ил-78. Остальные самолеты - также американские, китайские и французские.

Хотя армия Пакистана по численности и уступает индийской, все же это серьезная военная сила Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хотя армия Пакистана по численности и уступает индийской, все же это серьезная военная силаФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЭТО ПРОТИВОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ОБОРОНКИ ПРОТИВ АМЕРИКАНО-КИТАЙСКОЙ?

Таким образом можно сделать вывод, что хотя армия Пакистана по численности и уступает индийской, все же это серьезная военная сила.

Можно говорить, что сейчас друг-другу противостоят 2 оборонных «кооператива»: индийско-российский и пакистано-американо-франко-китайский.

О превосходстве одного над другим, судя только по сбитым самолетам, пока говорить не приходится (ведь многое на поле боя зависит еще и от выучки и боевого духа).

ВАШИНГТОН МСТИТ ДЕЛИ ЗА СВЯЗИ С РОССИЕЙ?

Странная закономерность: как только индусы заключили с Россией военных контрактов на $11 миллиардов, давно «дымящий» конфликт из-за Кашмира вдруг вспыхнул с новой силой. Добавляет пороха в эту версию и то, что у США получился облом - им не удалось отговорить Индию от закупки российского вооружения. Как ни старались. Как тут не подумаешь, что США подговорили «подшефный» им и Китаю Пакистан отомстить Индии за несговорчивость. А заодно - и предложить Пакистану свои новые вооружения.

Но может получиться и обратный эффект - Индия будет вынуждена еще сильнее опираться на российские вооружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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