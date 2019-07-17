В Австралии четверо детей угнали машину, чтобы отправиться в путешествие

СЕГОДНЯ 06:09 2019-07-17T06:23:35+03:00

Угонщиков – троих мальчиков и девочку в возрасте от десяти до 14 лет – в 930 км от дома задержала полиция

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Австралийская полиция задержала необычных угонщиков – троих мальчиков и девочку, старшему из которых 12, а младшему всего десять лет, сообщает издание Travel and Leisure. Ребята, проживавшие в городе Рокхемптон, «позаимствовали» машину у родителей, чтобы отправиться в «дальние странствия».

Юных путешественников стражи порядка обнаружили в 930 километрах от дома благодаря бдительности работника бензоколонки, на которой «угонщики» остановились заправить автомобиль, а потом умчались, не заплатив. Сотрудник автозаправки обратил внимание на маленький рост водителя и позвонил в полицию, куда уже обратились родители одного из путешественников: они нашли дома записку, в которой их ребёнок сообщил, что взял автомобиль и немного денег.

Причем когда полицейские остановили угнанную машину, дети заперлись в салоне и отказывались выходить, правоохранителям пришлось разбить окно дубинкой.

Издание уточняет, что ребят задержали, но не арестовали, и вскоре передадут родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU