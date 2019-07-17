2019-07-17T07:38:24+03:00
Политика

Байден пошутил, что вызовет Трампа на соревнование по отжиманиям

Он считает, что предстоящая предвыборная компания США будет склочной
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Байден пошутил, что вызовет Трампа на соревнование по отжиманиямБайден пошутил, что вызовет Трампа на соревнование по отжиманиямФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что готов вызвать президента Америки Дональда Трампа на соревнование по отжиманиям. Однако пойдет он на это, если глава белого дома не прекратит критиковать его за преклонный возраст. Байдену 76 лет, а Трампу 73.

- Я скажу ему: "Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать? Давай, сразись с мужчиной, - сказал в своем интервью телеканалу MSNBC Байден.

Ранее он неоднократно говорил, что Трамп имеет особенность затравливать политических оппонентов. Байден готов дать ему отпор, если его избрут кандидатом в президенты США от демократов в 2020 году.

При этом Джозеф сказал, что не стоит принимать за слабость нежелание вступать в словесные перепалки. Он уточнил, что у него никогда не было проблем, чтобы дать кому-то отпор. Будь это Трамп или председатель КНР Си Цзиньпин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спецпредставитель госдепа по Ирану рассказал о политике США на Ближнем Востоке
В Австралии четверо детей угнали машину, чтобы отправиться в путешествие
Помощница Трампа попыталась объяснить смысл его «расистских высказываний»
Минобороны ФРГ возглавит Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Претендент на пост главы Пентагона обещал помогать Украине оружием
Лавров назвал условия отмены запрета на полеты в Грузию
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
В Канаде разбился гидросамолет, погибли четыре человека
США ввели санкции против высокопоставленных командиров ВС Мьянмы
Россиянина Макеева в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы
Захарова: Это не мы потеряли Грузию, это Грузия потеряла саму себя
Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Захарова: На Украине должны понять, что конфронтация с Россией – это тупик
Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400
«Рассуждения на уровне анекдота»: Захарова рассказала о «компромиссном решении» России, ЕС и США по Молдавии
В США задержали бывшего президента Перу
Кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» нашли мертвым
МИД Ирана: ВМС страны отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи
Трамп назвал несправедливым отказ Вашингтона продавать Анкаре истребители F-35