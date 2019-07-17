Байден пошутил, что вызовет Трампа на соревнование по отжиманиям

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-17T07:38:24+03:00

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что готов вызвать президента Америки Дональда Трампа на соревнование по отжиманиям. Однако пойдет он на это, если глава белого дома не прекратит критиковать его за преклонный возраст. Байдену 76 лет, а Трампу 73.

- Я скажу ему: "Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать? Давай, сразись с мужчиной, - сказал в своем интервью телеканалу MSNBC Байден.

Ранее он неоднократно говорил, что Трамп имеет особенность затравливать политических оппонентов. Байден готов дать ему отпор, если его избрут кандидатом в президенты США от демократов в 2020 году.

При этом Джозеф сказал, что не стоит принимать за слабость нежелание вступать в словесные перепалки. Он уточнил, что у него никогда не было проблем, чтобы дать кому-то отпор. Будь это Трамп или председатель КНР Си Цзиньпин.

ИСТОЧНИК KP.RU