Долги россиян перед банками выросли в 1,5 раза за пять лет

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-17T08:16:39+03:00

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В России долговая нагрузка на местных жителей выросла в 1,5 раза за первые пять месяцев этого года. Около 2,3 миллиона людей вынуждены жить на прожиточный минимум, чтобы иметь возможность гасить кредиты. На долги уходит около половины заработной платы, которая из без того была небольшой. Примерно 4,7 миллиона человек в еще более невыгодном положении, им на жизнь остается меньше. Почти 10% заемщиков балансируют на грани бедности или находятся в зоне риска. Долги стали расти быстрее доходов в пять раз.

На май 2019 года сумма кредитов физических лиц перед банками составляла 16 триллионов рублей. В 2018 году в этот период сумма была меньше на 23%. Как сообщают «Известия» 75% экономически активного населения России имеют кредиты. В среднем, заемщику нужно 11 зарплат, чтобы полностью закрыть свои обязанности перед кредитором. В 2018 хватило бы 9-10 зарплат, а пять лет назад не больше семи.

Нередко люди вынуждены брать новый кредит, чтобы погасить старый. Таким образом они погружают себя в кабалу. Эксперты сравнивают это с закручиванием «дуговой спирали». Они в целом обеспокоены тенденцией. В перспективе двух лет этот процесс может привести к серьезным негативным и социальным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU