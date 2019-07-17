2019-07-17T08:32:25+03:00
Политика

НАТО случайно рассекретило места хранения ядерного оружия США в Европе

Бомбы хранятся на пяти европейских базах
Мария ИГНАТЬЕВА
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НАТО случайно рассекретило места хранения ядерного оружия США в ЕвропеНАТО случайно рассекретило места хранения ядерного оружия США в ЕвропеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала доклад, где рассказывалось о местах хранения ядерного оружия США. Стало известно о пяти местах в Европе: Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции. Хотя доказательства присутствия американского ядерного оружия в европейских странах были и раньше. В 2009 году бывший посол США в ФРГ Фил Мерфи в дипломатической телеграмме выражал сомнения и опасения касательно продолжительности хранения оружия в этих странах.

На этот раз подтверждение исходить из доклада, который подготовил член Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО из Канады еще в апреле. Однако СМИ заговорили об этом лишь спустя месяц. В документу указывалось расположение 150 единиц ядерного оружия США.

- Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции, - написано в документе.

Однако вскоре после публикации документ удалили, сообщает американское издание The Washington Post. Их источник сказал, что это не официальный документ альянса. А накануне был опубликован новый доклад, но уже без мест хранения бомб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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