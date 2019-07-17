В Подмосковье девушка сломала позвоночник, пытаясь сбежать из детского дома
В Подмосковном Орехово - Зуево серьезные травмы получила подросток. Девушка пыталась посреди ночи сбежать из приюта для детей - сирот, но выбрала не самый безопасный способ.
Девятиклассница связала между собой постельное белье, создав не самый прочный «канат», и решила, как фильмах спуститься по нему на улицу. Девушка привязала самодельный трос к радиатору, перекинула через открытое окно своей спальни на третьем этаже и стала спускаться. В какой-то момент 15-летняя воспитанница приюта для детей- сирот сорвалась.
- Для подростка сразу же вызвали скорую помощь. У девушки врачи диагностировали перелом 4-5 позвоночников и лучевой кости, - сообщил источник «КП».
Известно, что на учете в ПДН подросток не состоит. Куда так рвалась девушка почти в 3:00 ночи не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU