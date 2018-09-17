2018-09-17T13:20:49+03:00
Политика

Боинг МН-17 был сбит украинской ракетой

Минобороны предъявило веские доказательства причастности Киева к катастрофе гражданского лайнера над Донбассом [фото, видео]
Александр КОЦ@sashakots
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Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николай Паршин и официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков (слева направо) на брифинге Министерства обороны РФ. Антон Новодережкин/ТАССНачальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николай Паршин и официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков (слева направо) на брифинге Министерства обороны РФ. Антон Новодережкин/ТАСС
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В те минуты, когда вы читаете эти строки, над 223 зенитно-ракетным полком ВСУ в Львовской области наверняка поднимается густой дым. Командование части уничтожает документацию, начиная с 1987 года. Впрочем, все компрометирующие документы, о которых шла речь на брифинге Минобороны России, уже наверняка уничтожены.

Новые подробности в деле о крушении малазийского "Боинга" на Донбассе.Министерство оборны России раскрывает новые данные о расследовании авиакатастрофы Boeing MH17

В понедельник российское оборонное ведомство обнародовало железобетонные доказательства причастности украинских военных к катастрофе Боинга МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Для того, чтобы с точностью до 100 процентов понять, кто выстрелил по гражданскому лайнеру, необходимо было выяснить, кому принадлежала ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук». О том, что именно этот ЗРК атаковал самолет, сошлись во мнении все стороны.

В итоге российские специалисты сумели установить маршрут той злосчастной ракеты. Бортовые номера боеприпаса читались на его обломках, обнаруженных на месте крушения. Судя по журналу учета принятой продукции, которые всегда ведутся на предприятиях-изготовителях, удалось установить конечного получателя ракеты (бортовой номер 886847379). И это войсковая часть 20152 Украинской ССР (223-я зенитно-ракетная бригада). При этом Минобороны России пошло на рассекречивание части соответствующей документации.

Документы, представленные на брифинге Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний" . ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

Документы, представленные на брифинге Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний" . ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

В журнале четко зафиксировано, что ракета была получена в 1987 году войсковой частью 20152 Украинской ССР. Сегодня - это 223-й зенитно-ракетный Теребовлянский полк, дислоцирующийся в г.Стрый Львовской области Украины. И дивизионы этого полка с 2014 года привлекались к «антитеррористической операции» в Донбассе. ЗРК «Бук» 223-го полка в зоне АТО мелькали в том числе в телесюжетах украинских каналов.

Согласно записям в архивах, ракета была получена в 1987 году войсковой частью 20152 Украинской ССР. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

Согласно записям в архивах, ракета была получена в 1987 году войсковой частью 20152 Украинской ССР. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

Аудиозапись разговора украинских военных, которая, по мнению Минобороны, доказывает причастность Украины к крушению «Боинга».

Сейчас, конечно, совместная следственная группа, в которой доминирует украинская точка зрения, должна запросить у Киева документацию по приему этой самой ракеты на вооружение. И отсутствие соответствующих актов должно означать только одно - Украина намеренно уничтожила любые сведения, которые могут скомпрометировать ее. Грубо говоря, замела следы своего преступления.

Минобороны: ролики о перемещении «Бука» из России на Украину сфальсифицированы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны представило запись переговоров украинских военных о сбитом МН17

Минобророны установило, что видеозапись перемещения «Бука», которую международная комиссия использовала как доказательство причастности России, была подделана.

Минобороны: ролики о перемещении «Бука» из России на Украину сфальсифицированы.

Была также обнародована аудиозапись 2016 года с переговорами украинских военных. Удалось установить личность человека, которому принадлежит голос на записи. Это полковник ВСУ Руслан Гринчак, который в 2014 году возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду и контролировал воздушное пространство над Донбассом. На записи, помимо прочего, звучит произнесенная Гринчаком фраза: "сбить еще один малазийский боинг" (подробности)

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Вопрос корреспондента «Комсомольской правды» на брифинге Минобороны по крушению MH17.

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