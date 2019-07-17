Премьер-министр Малайзии разочарован ходом расследования дела о крушении MH17

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-17T13:05:48+03:00

Махатхир Мохамад расстроен, что виновный до сих пор не найдет

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что недоволен ходом расследования дела о сбитом в Донецкойц области Boeing 777. Воздушное судно, выполнявшее MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпело крушение в 2014 году. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

- Мы огорчены, так как это было сделано умышленно, но мы не знаем, кто осуществил пуск ракеты. Мы знаем, что это была ракета, но мы пока не знаем, кто это сделал, - цитирует премьера издание Star.

Напомним, что следствие ведет международная группа, а руководят ею Нидерланды. При этом в составе следственной группы России нет, но все необходимые документы были переданы. Накануне российский посол в Нидерландах сказал, что заявки на выдачу подозреваемых по делу в посольство не поступало. При этом их имена следователи ранее уже называли. Это три россиянина и один украинец.

ИСТОЧНИК KP.RU