Премьер-министр Малайзии разочарован ходом расследования дела о крушении MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что недоволен ходом расследования дела о сбитом в Донецкойц области Boeing 777. Воздушное судно, выполнявшее MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпело крушение в 2014 году. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.
- Мы огорчены, так как это было сделано умышленно, но мы не знаем, кто осуществил пуск ракеты. Мы знаем, что это была ракета, но мы пока не знаем, кто это сделал, - цитирует премьера издание Star.
Напомним, что следствие ведет международная группа, а руководят ею Нидерланды. При этом в составе следственной группы России нет, но все необходимые документы были переданы. Накануне российский посол в Нидерландах сказал, что заявки на выдачу подозреваемых по делу в посольство не поступало. При этом их имена следователи ранее уже называли. Это три россиянина и один украинец.
ИСТОЧНИК KP.RU