«Откровенная ложь»: МИД РФ прокомментировал слухи о невыдаче российских виз американским учителям

СЕГОДНЯ 18:58 2019-07-17T18:58:49+03:00

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что преподаватели въезжают в Россию по дипломатическим паспортам

Изменить размер текста: A A

Информация о том, что российские власти отказали в выдаче въездных виз 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве является откровенной ложью, поскольку учителя отправляется в Россию по дипломатическим паспортам. Соответствующие заявление сделали в МИД РФ.

«Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты. А они таковы: учителя Американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие», - передает ТАСС сообщение российского Министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что учитель в данной школе является американским дипломатом, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями.

Напомним, ранее The New York Times, что Россия отказала в визе 30 преподавателям Англо-американской школы, где обучают дети иностранных бизнесменов и дипломатов, в том числе из России. Официальные лица Соединённых Штатов предположили, что такие действия российских властей - попытка оказать политическое давление на Вашингтон.

ИСТОЧНИК KP.RU